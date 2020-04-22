На общественные пространства в районах Татарстана в 2020 году потратят 1,1 млрд

38 объектов в 36 районах Татарстана

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» объявило два тендера «на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды на территории РТ в 2020 году». Суммарно работы обойдутся в 1,14 миллиарда.

Оба тендера были объявлены 21 апреля. Заявки принимаются до 29 апреля. Финансироваться работы будут из бюджета РТ. Речь идет о благоустройстве набережных, скверов, парков, площадей в райцентрах и крупных селах в различных районах Татарстана.

Первый тендер на 503,4 миллиона рублей предполагает благоустройство 18 объектов:

Апастовский район, набережная р. Табарки, 4-я очередь, Табар-Черкийское сельское поселение (на это выделят 15,3 млн рублей);

Арский район, площадь Советская и ул. Большая, 3-я очередь, Арск (40,4 млн рублей);

Атнинский район, парк «Яшьлек», 2-я очередь, Новые Шаши (10,1 млн рублей);

Балтасинский район, набережная «Салкын Чишма», Балтаси (25,9 млн рублей);

Буинский район, парк Сахарного завода, Буинск (33 млн рублей);

Верхнеуслонский район, набережная дебаркадера, 4-я очередь, Верхний Услон (12,6 млн рублей);

Высокогорский район, сквер 100 лет ТАССР, Высокая Гора (39,4 млн рублей);

Дрожжановский район, ул. Центральная, 2-я очередь, Старое Дрожжаное (17 млн рублей);

Зеленодольский район, парк «Березовая роща», Зеленодольск (129,2 млн рублей);

Кайбицкий район, парк Победы, Большие Кайбицы (10,6 млн рублей);

Камско-Устьинский район, набережная Волги, Камское Устье (11,6 млн рублей);

Кукморский район, Гостиный двор братьев Комаровых, 2-я очередь, Кукмор (39,6 млн рублей);

Лаишевский район, парк по ул. Олега Кошевого, Лаишево (34,6 млн рублей);

Пестречинский район, Яблоневый сад, Богородское (16 млн рублей);

Пестречинский район, парк отдыха, Шали (15,3 млн рублей);

Сабинский район, парк по ул. З. Юсупова, Богатые Сабы (24,2 млн рублей);

Тетюшский район, Березовая роща, Тетюши (17,1 млн млн рублей);

Тюлячинский район, береговая линяя р. Тюлячки, Тюлячи (10,7 млн рублей).

Речь идет о благоустройстве набережных, скверов, парков, площадей в райцентрах и крупных селах в различных районах Татарстана. Фото park.tatar

Еще 637,6 миллиона уйдут на устройство 20 объектов:

Аксубаевский район, сквер по ул. Мазилина, 2-я очередь, Аксубаево (22,1 млн рублей);

Алексеевский район, сквер по ул. Казакова (парк Победы), 2-я очередь, Алексеевское (19,6 млн рублей);

Нурлатский район, парк «Спортивный», 2-я очередь, Нурлат (43,7 млн рублей);

Рыбно-Слободский район, сквер Ленина, 3-я очередь, Рыбная Слобода (19,5 млн рублей);

Чистопольский район, парк отдыха, Чистополь (59,5 млн рублей);

Актанышский район, благоустройство каскада прудов, 3-я очередь, Аняково и Поисево (23,2 млн рублей);

Бавлинский район, парк Победы и трудовой славы, Бавлы (27 млн рублей);

Бугульминский район, активация городского центра, 2-я очередь, Бугульма (81,4 млн рублей);

Елабужский район, сквер по ул. Автомобилистов, Елабуга (56,7 млн рублей);

Заинский район, набережная р. Зай, 3-я очередь, Заинск (42,4 млн рублей);

Сармановский район, центральный парк, 3-я очередь, Сарманово (10 млн рублей);

Сармановский район, центральный сквер по ул. Ленина, 2-я очередь, Джалиль (16,9 млн рублей);

Лениногорский район, сквер им. Ленина, Лениногорск (63,7 млн рублей);

Мамадышский район, 2-я очередь улиц Советской, Карла Маркса и Чапаева, Мамадыш (32,7 млн рублей);

Менделеевский район, «Ушковские острова», 4-я очередь, Менделеевск (23,6 млн рублей);

Мензелинский район, Школьный сквер, Мензелинск (21,8 млн рублей);

Новошешминский район, площадь перед зданием ЗАГС, Новошешминск (10,1 млн рублей);

Тукаевский район, парк «Рябинушка», Шильнебаш (32,2 млн рублей);

Черемшанский район, парк «Озерный», 3-я очередь, Черемшан (14,7 млн рублей);

Ютазинский район, парк Ф. Каримова, Уруссу (15,8 млн рублей).

Как выглядят самые дорогие и самые дешевые проекты

С концепциями проектов благоустройства общественных пространств Татарстана можно ознакомиться на сайте Программы развития общественных пространств РТ.

Согласно документации тендера, самым дорогим из объектов будет в этом году парк «Березовая роща» в Зеленодольске (129,2 млн рублей). Согласно концепции развития этого общественного пространства, здесь разместятся смотровые площадки, спортивная зона с памп-треком для велосипедистов, ротонда, зона для гриля и пикников, площадка для воркаута, несколько детских игровых зон. В 2020 году планируется начать обустройство парка, последнюю очередь парка запланировали на 2023 год.

После зеленодольского парка по дороговизне идет вторая очередь активации городского центра в Бугульме (81,4 млн рублей). Речь идет о благоустройстве площади Ленина: в центре Бугульмы создают единое пространство, комфортное для прогулок и обзора достопримечательностей. Если верить представленной концепции, на площади Ленина будет облагорожен сквер, отделят выставочно-лекционное пространство, высадят растения, поставят декоративные элементы и малые архитектурные формы. В спецификации на благоустройство есть даже светодиодная брусчатка.

Одним из самых дешевых проектов стал парк Победы в Больших Кайбицах (10,6 млн рублей). Концепция предполагает, что здесь облагородят территорию: установят сидячие места, беседку, обустроят прогулочную зону, поставят входную группу. Планируется устройство детской площадки и ротонды.

17 миллиардов — на все

В сентябре 2019 года правительство Татарстана продлило государственную программу «Формирование современной городской среды на территории РТ» до 2024 года. Изначально она была рассчитана на 5 лет — с 2018 по 2022 год.

В 2018 и 2019 годах на программу потратили по 2,6 и 4,4 млрд рублей соответственно. Из федерального бюджета на это выделили 655 млн и 2,2 миллиарда. С 2020 по 2024 год из республиканского бюджета будут направлять по 2 млрд рублей ежегодно. Финансирование из федерального бюджета пока не определено, поскольку субсидии распределяются ежегодно.

В результате на данный момент общий объем финансирования составит 17,1 млрд рублей.

Дарья Пинегина