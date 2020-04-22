В МЧС предупредили татарстанцев о надвигающейся метели

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В татарстанском главке МЧС предупредили жителей республики, что вечером в среду ожидается ухудшение погоды. Ожидаются сильный ветер, метель и гололедица.

По прогнозам Гидрометцентра РТ, с 18.00 22 апреля и до 18.00 23 апреля в республике ожидается сильный западный, северо-западный ветер порывами до 16—21 м/с (в Казани 15—20 м/с).

В отдельных районах возможна метель, ночью и утром на дорогах Татарстана (в том числе в Казани) образуется гололедица.

Ранее синоптики предсказывали, что с 21 по 23 апреля в Татарстане сильно испортится погода. Прогнозировался штормовой ветер, снег, метель и другие негативные явления.