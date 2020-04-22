Турпоток в Татарстан в первом квартале вырос только в Свияжске
Кремль, Болгар и Елабуга просели по посещаемости
Первый квартал 2020 года показал снижение турпотока почти во все главные туристские центры Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-центр республиканского Госкомитета по туризму. Главной причиной стало полное закрытие территорий музеев-заповедников, введение режима самоизоляции. Мощный новогодний поток туристов к марту превратился в тонкую струйку, а потом и вовсе иссяк. Сейчас музеи стоят пустые и ведут деятельность только в режиме онлайн: от очных экскурсий перешли к бесплатным мультимедийным.
По итогам первых трех месяцев в музей-заповедник Казанский Кремль пришли 449 191 человек (в I квартале 2019 года — 491 141 туристов, снижение составило 8,5%). Елабужский государственный музей-заповедник посетили 43 030 человек (в I квартале 2019 года — 51 153 туристов, поток «похудел» на 15,8%). В Болгарском историко-архитектурном музее-заповеднике побывали 18 548 человек (в I квартале 2019 года — 22 546 туристов, снижение на 18,1%). Чистопольский музей-заповедник посетили 7 249 туристов (годом ранее 7 260 человек, снижение на 4,8%). И, наконец, в Тетюши этой зимой приезжали 2 703 туриста, на 3,5% меньше, чем годом ранее (2 800).
Свияжск сумел нарастить туристический поток
Единственным музеем, который поборол «самоизоляционную» статистику и показал рост туристического потока в I квартале, стал комплекс Свияжского историко-архитектурного заповедника. Оксана Аганина, глава пресс-службы Госкомитета по туризму, объяснила это «Реальному времени» так:
Сейчас Свияжск, как и остальные туристские центры республики, ведет только онлайновую деятельность. Директор музея-заповедника Артем Силкин публикует в соцсетях фантастически красивые и очень грустные виды пустынного острова, а кроме того, каждый вечер запускает трансляцию чтения вслух сказок и отрывков из исторических произведений. Театральная лаборатория «Свияжск.Артель» на днях продемонстрировала спектакль «Палата №6».
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