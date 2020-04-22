Турпоток в Татарстан в первом квартале вырос только в Свияжске

Фото: Максим Платонов

Кремль, Болгар и Елабуга просели по посещаемости

Первый квартал 2020 года показал снижение турпотока почти во все главные туристские центры Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-центр республиканского Госкомитета по туризму. Главной причиной стало полное закрытие территорий музеев-заповедников, введение режима самоизоляции. Мощный новогодний поток туристов к марту превратился в тонкую струйку, а потом и вовсе иссяк. Сейчас музеи стоят пустые и ведут деятельность только в режиме онлайн: от очных экскурсий перешли к бесплатным мультимедийным.

По итогам первых трех месяцев в музей-заповедник Казанский Кремль пришли 449 191 человек (в I квартале 2019 года — 491 141 туристов, снижение составило 8,5%). Елабужский государственный музей-заповедник посетили 43 030 человек (в I квартале 2019 года — 51 153 туристов, поток «похудел» на 15,8%). В Болгарском историко-архитектурном музее-заповеднике побывали 18 548 человек (в I квартале 2019 года — 22 546 туристов, снижение на 18,1%). Чистопольский музей-заповедник посетили 7 249 туристов (годом ранее 7 260 человек, снижение на 4,8%). И, наконец, в Тетюши этой зимой приезжали 2 703 туриста, на 3,5% меньше, чем годом ранее (2 800).

По итогам первых трех месяцев в музей-заповедник Казанский Кремль пришли 449 191 человек. Фото Максима Платонова

Свияжск сумел нарастить туристический поток

Единственным музеем, который поборол «самоизоляционную» статистику и показал рост туристического потока в I квартале, стал комплекс Свияжского историко-архитектурного заповедника. Оксана Аганина, глава пресс-службы Госкомитета по туризму, объяснила это «Реальному времени» так:

— У них было очень хорошее начало года, высокий туристический поток в январе. Понятно, что 100% туристов, прибывающих в Татарстан, обязательно пойдут в Кремль. Но не все они поедут в другие туристические центры республики. А этой зимой в Свияжск ездили очень многие: сработала и рекламная кампания, которая была проведена, и транспортная доступность у него лучше, чем у многих других туристских центров республики, и организованно туда проще добраться. Еще там очень широко провели Масленицу — с рекордным количеством посетителей за все время. Поэтому, в общем, у Свияжска с туристическим потоком все было хорошо, спад начался только 20 марта, когда заповедник закрыли для посещения. У остальных спад начался пораньше.

Сейчас Свияжск, как и остальные туристские центры республики, ведет только онлайновую деятельность. Директор музея-заповедника Артем Силкин публикует в соцсетях фантастически красивые и очень грустные виды пустынного острова, а кроме того, каждый вечер запускает трансляцию чтения вслух сказок и отрывков из исторических произведений. Театральная лаборатория «Свияжск.Артель» на днях продемонстрировала спектакль «Палата №6».

Людмила Губаева