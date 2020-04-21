Сериал «Зулейха открывает глаза» вошел в пятерку самых популярных в Москве

Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

Главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов опубликовал данные, согласно которым сериал «Зулейха открывает глаза» занял четвертое место среди самых популярных по Москве.

Доля аудитории составила 16,5%, пишет медиаменеджер в своем телеграм-канале. Рейтинг серии от 15 апреля достиг 5,5%.

Только по столице объем аудитории серии оценивается в 809 тысяч человек.

Напомним что выход сериала на прошлой неделе вызвал бурные обсуждения. Ленту стали критиковать историки, коммунисты и татарские активисты. Картине, как и книге, предъявляются претензии в неисторичности, попытке очернить власти СССР и формировании негативного образа татар.