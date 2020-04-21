Сериал «Зулейха открывает глаза» вошел в пятерку самых популярных в Москве
Главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов опубликовал данные, согласно которым сериал «Зулейха открывает глаза» занял четвертое место среди самых популярных по Москве.
Доля аудитории составила 16,5%, пишет медиаменеджер в своем телеграм-канале. Рейтинг серии от 15 апреля достиг 5,5%.
Только по столице объем аудитории серии оценивается в 809 тысяч человек.
Напомним что выход сериала на прошлой неделе вызвал бурные обсуждения. Ленту стали критиковать историки, коммунисты и татарские активисты. Картине, как и книге, предъявляются претензии в неисторичности, попытке очернить власти СССР и формировании негативного образа татар.ОбществоКультураТехнологииМедиа Татарстан
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