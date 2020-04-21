ОПЕК обсудит ситуацию на нефтяном рынке

Страны-участники ОПЕК сегодня, 21 апреля, в ходе телеконференции обсудят ситуацию на нефтяном рынке.

Отмечается, что решений во время обсуждения принимать не планируется, пишет Dow Jones со ссылкой на источники.

Кроме того, участники сделки планируют провести встречу 10 мая для обсуждения большего снижения нефтедобычи, сообщил The Wall Street Journal.

Напомним, в середине апреля страны ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи нефти всеми 23 странами. Общее снижение составит 9,7 млн баррелей. Однако цены на нефть продолжали снижаться.



А вчера нефтяные цены резко обрушились. На Нью-Йоркской фондовой бирже торги фьючерсами нефти марки WTI закрылись на отметке -38,45 доллара за баррель. Российская Urals падала до -3 долларов.

