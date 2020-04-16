Цена на нефть продолжает падать, несмотря на сделку ОПЕК+

Цена на нефть продолжает снижаться, несмотря на то, что на прошлой неделе было принято соглашение стран ОПЕК+ сократить добычу на 9,7 млн баррелей. Стоимость фьючерса марки Brent упала ниже $28 за баррель и продолжает снижаться.

Как считают аналитики, причина заключается в том, что сделка не покрывает избытка предложения на рынке. Даже в случае полного выполнения соглашений, нефтехранилища будут заполнены уже к середине лета, передает ТАСС.



Ранее страны ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи нефти всеми 23 странами. Общее снижение составит 9,7 млн баррелей.

