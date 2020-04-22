Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и сильный ветер

В среду, 22 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами ожидается дождь и мокрый снег, к вечеру осадки на востоке республики усилятся.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 6—11м/с, местами порывами до 15—17 м/с; днем 8 — 13 м/с, местами порывами до 16—21 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем будет от +4°С до +9°С. В Казани она составит от +5°С до +7°С. В Набережных Челнах — от +7°С до +9°С.

