Греф опроверг возможность государства использовать деньги вкладчиков банков

Глава Сбербанка Герман Греф опроверг возможность государства использовать деньги вкладчиков банков. Об этом он заявил в интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову в прямом эфире «Сбербанк TV».

«Во-первых, Кудрин так не говорил и имел в виду несколько иное. Такая ситуация невозможна. К сожалению, такая ситуация была один раз в нашей истории, в советский период времени. И, я думаю, в том числе эта ситуация создала такую прививку для всех политиков, что никогда в жизни никто не повторит этот опыт. Честно сказать, никаких условий для этого сейчас просто не существует. Сейчас у нас с точки зрения макроэкономики, готовности государства к такого рода ситуациям, мы на порядок лучше выглядим, даже чем самые развитые страны», — подчеркнул Греф.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что на вкладах физлиц в России находится порядка 30 трлн рублей. По его словам, в условиях кризиса часть этих средств может быть привлечена государством в рамках заимствований на внутреннем рынке.