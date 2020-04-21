Замминистра связи РФ: после пандемии закроется около 10-15% СМИ

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Замглавы Минцифры РФ Алексей Волин спрогнозировал закрытие около 10-15% СМИ по итогам пандемии коронавируса. При этом он подчеркнул, что количество газет, телеканалов, сайтов и других уменьшилось бы и без эпидемии.

При этом резкого роста безработицы Волин не ждет.

«По нашим прогнозам, процент журналистов, которые останутся без работы, будет сильно меньше. Ну и профессионалы точно найдут себе работу», — заявил замминистра.

При этом чиновник рассказал, что в сегменте традиционных СМИ наблюдается небывалый рост. Телесмотрение увеличилось на 30—50%. Сайты ведущих СМИ за последний месяц увеличили аудиторию на 100 млн пользователей, на 40—60% растет посещение сайтов региональных газет.

По словам Волина, новости вытесняют в телевидении развлекательные программы. Прайм-тайм на ТВ теперь начинается с 15.00.