Глава татарстанского Минсельхоза: «Не надо сидеть и ждать, надо организовывать доставку!»

Пандемия пандемией, а посевная — по расписанию

Сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге рассказал о том, как идут весенне-полевые работы в республике. Министр порадовался тому, что идут дожди: «Они нам очень нужны и, надеюсь, принесут хороший результат».



Вся техника, по словам министра, готова практически на 99%: «Еще две недели назад были проблемы с запчастями. Сейчас с такими вопросами аграрии не обращаются».

В конце марта Ассоциация фермеров РТ обратилась к Минсельхозу и Минэкономики республики с предложением снизить цены на дизельное топливо для аграриев на 25—30%.



На вопрос «Реального времени» об этом обращении Марат Зяббаров ответил:

— Сельхозпроизводители запаслись 140 тысячами тонн дизтоплива, из них 70 тысяч тонн отводятся на весенне-полевые работы. По договоренности с ПАО «Татнефть» компаниям отпускают дизтопливо по 41,2 тысячи рублей за тонну, со средней скидкой в 5 тысяч рублей за тонну.

Сухие цифры: откуда и на что идет поддержка

Господдержка сельхозпроизводителей на 2020 год составляет 15,1 млрд рублей, из них 5,1 млрд рублей — из бюджета РФ и 10 млрд — из бюджета РТ.

На приобретение минеральных удобрений направят 1,5 млрд рублей.

На повышение продуктивности в молочном скотоводстве — 1,2 млрд рублей.

На техперевооружение выделят 1,7 млрд рублей.

На гранты начинающим фермерам, семейным фермам, кооперативам — 900 млн рублей. Конкурс грантов уже объявлен, началась защита проектов, напомнил Зяббаров.

На субсидии ЛПХ предоставят около 500 млн рублей.

На мелиорацию — 313,6 млн рублей.

На весенне-полевые работы из бюджета республики по разным статьям предусмотрено 6 млрд рублей субсидий. 4,5 млрд рублей уже доведены до хозяйств.

572,6 млн рублей субсидий в республике распределятся в 2020 году между растениеводством (почти 290 млн рублей), животноводством (51 млн рублей), молочным скотоводством (116,1 млн рублей), а также малыми формами и переработкой продукции.

Посевы под сахарную свеклу сократились на четверть

Министр рассказал, что в Татарстане под озимыми сейчас лежат более 400 гектаров земли. Марат Зяббаров оценил их состояние как хорошее, гибель составит около 1,5% от всей площади.

Всего в республике, как и в прошлом году, 2,8 млн га посевных площадей, из них под зерновыми и зернобобовыми — 1,52 млн га. Сейчас засеяны уже 7% от необходимой площади.

Семенами республика обеспечена на 111%. А вот посевы сахарной свеклы на фоне массовых проблем с сахарными заводами сократились на 25%.



На сегодня посеяно 126 тысяч га (7% от прогноза), в том числе яровых зерновых — на 104 тысяч га (10%).

Высокие темпы посевной кампании у Заинского (3,5 тыс. га — 30%), Буинского (14,5 тыс. га — 23%), Азнакаевского (9,0 тыс. га — 15%) районов.

За 10 лет в России площади под посевы ржи сократились в 10 раз, а вот Татарстан в этом году даже немного увеличил площади под эту культуру.

С 2017 года продолжается новый проект по закладке интенсивных садов: в первый год заложили 49 га, в прошлом году — 163 га, в этом году планируется заложить в пределах 100 га.

Плановая посадочная площадь картофеля в 2020 году — 5,3 тыс. га (на 0,4 тысячи гектаров меньше, чем в 2019 г.);

Площадь под овощи в открытом грунте займет 2,7 тыс. га (+0,2 тыс. га к 2018 году).

О страховках и кредитах

Гибель озимых в 2019 году было решено компенсировать из федерального бюджета только по застрахованным площадям. В основном на территории республики работают три страховые компании — АО «Талисман», «РСХБ-Страхование», ООО «СК «Согласие». Так, АО «СО «Талисман» возместило по наступившему страховому событию в прошлом году 110 млн рублей.

По результатам 2019 года сумма начисленной страховой премии — 245 млн рублей.

50% (100 млн рублей) страховых выплат возмещались из бюджета РТ, а 40% возмещались из стимулирующих выплат.

В бюджете республики на 2020 год заложено на страхование посевов 100 млн рублей, по стимулирующим выплатам вопрос решается.

Размер застрахованных площадей озимых культур под урожай 2020 года составляет 62 тыс. га (2%). План страхования яровых культур составит 170 тыс. га (6%).

Ставка льготного кредитования для аграриев составляет от 1 до 5% годовых. Лимит для одного заемщика не более 600 млн рублей.

На 17 апреля Минсельхоз РФ одобрил 143 заявки на 11,2 млрд рублей из 152 направленных

По малым формам хозяйствования одобрено 82 заявки на 395 млн рублей.

Выдано 121 одобренных кредитов на 9,1 млрд рублей

Фермерам рекомендовано развивать доставку

В условиях самоизоляции у фермеров меньше возможностей сбывать продукцию. Но Марат Зяббаров не видит в этом особой проблемы.

— Хорошей практикой по сдерживанию роста цен было проведение сельскохозяйственных ярмарок, но в целях недопущения распространения коронавируса мы их приостановили. Но ограничений не видим. «Агропарк» продолжает работать, все желающие туда продукцию поставляют. Правда, его ежедневная посещаемость снизилась с 6—7 тыс. человек до 1,5 тыс. человек. Но не надо сидеть и ждать, надо организовывать доставку. Компании покупают у фермеров продукцию и развозят по адресам, — посоветовал министр.



— Наша республика самодостаточна, в настоящее время мы в полном объеме обеспечены основными видами продовольствия за счет собственного производства. В настоящее время в торговых сетях продажи пришли в норму, продукции достаточно, ажиотажного спроса не наблюдается, — проинформировал Зяббаров.

Татарстан на 100% обеспечен мясом, молоком, куриными яйцами, хлебной продукцией.

В республике запасы сахарного песка и картофеля превышают потребности более чем в 3 раза.

Запасы растительного масла выше потребностей более чем в 6 раз.

По итогам марта в Татарстане один из самых доступных минимальный наборов продуктов питания, 4-е место в ПФО — 3,5 тыс. рублей.

На первом месте в ценовом рейтинге оказалось сливочное масло — 481 рублей за кг.

В марте социального хлеба республиканских товаропроизводителей на полках торговых сетей представлено было 94—97%, меньше всего в Татарстане собственного картофеля — 10%.

На заработки из города в село

Руководитель Минсельхозпрода сообщил, что «все нестандартные случаи во время режима самоизоляции решаются в ручном режиме». Вчера в министерстве запустили кол-центр для консультаций: 8-800-444-16-70.

— Сельхозпредприятиям рекомендована посменная организация труда, без личного контакта между бригадами, для того чтобы в случае наложения карантинных мер на одну бригаду вторая могла обеспечить функционирование предприятия, — пояснил Зяббаров.

Министерство совместно с Центром компетенций по развитию кооперации начало специальную кампанию — приобщать к сельхозпроизводству оставшееся без работы в период пандемии городское население. На сайте Минсельхоза РТ уже есть подборка из 650 вакансий. Среди востребованных специальностей — агрономы, трактористы, повара, сварщики, экономисты, слесари, инженеры, строители, разнорабочие, подсобные рабочие. Сейчас проводятся дистанционные видеособеседования. В Буинском районе даже есть первые трудоустроенные.

Екатерина Аблаева