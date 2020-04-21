Глава татарстанского Минсельхоза: «Не надо сидеть и ждать, надо организовывать доставку!»
Пандемия пандемией, а посевная — по расписанию
Сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге рассказал о том, как идут весенне-полевые работы в республике. Министр порадовался тому, что идут дожди: «Они нам очень нужны и, надеюсь, принесут хороший результат».
Вся техника, по словам министра, готова практически на 99%: «Еще две недели назад были проблемы с запчастями. Сейчас с такими вопросами аграрии не обращаются».
В конце марта Ассоциация фермеров РТ обратилась к Минсельхозу и Минэкономики республики с предложением снизить цены на дизельное топливо для аграриев на 25—30%.
На вопрос «Реального времени» об этом обращении Марат Зяббаров ответил:
— Сельхозпроизводители запаслись 140 тысячами тонн дизтоплива, из них 70 тысяч тонн отводятся на весенне-полевые работы. По договоренности с ПАО «Татнефть» компаниям отпускают дизтопливо по 41,2 тысячи рублей за тонну, со средней скидкой в 5 тысяч рублей за тонну.
Сухие цифры: откуда и на что идет поддержка
- Господдержка сельхозпроизводителей на 2020 год составляет 15,1 млрд рублей, из них 5,1 млрд рублей — из бюджета РФ и 10 млрд — из бюджета РТ.
- На приобретение минеральных удобрений направят 1,5 млрд рублей.
- На повышение продуктивности в молочном скотоводстве — 1,2 млрд рублей.
- На техперевооружение выделят 1,7 млрд рублей.
- На гранты начинающим фермерам, семейным фермам, кооперативам — 900 млн рублей. Конкурс грантов уже объявлен, началась защита проектов, напомнил Зяббаров.
- На субсидии ЛПХ предоставят около 500 млн рублей.
- На мелиорацию — 313,6 млн рублей.
- На весенне-полевые работы из бюджета республики по разным статьям предусмотрено 6 млрд рублей субсидий. 4,5 млрд рублей уже доведены до хозяйств.
- 572,6 млн рублей субсидий в республике распределятся в 2020 году между растениеводством (почти 290 млн рублей), животноводством (51 млн рублей), молочным скотоводством (116,1 млн рублей), а также малыми формами и переработкой продукции.
Посевы под сахарную свеклу сократились на четверть
Министр рассказал, что в Татарстане под озимыми сейчас лежат более 400 гектаров земли. Марат Зяббаров оценил их состояние как хорошее, гибель составит около 1,5% от всей площади.
Всего в республике, как и в прошлом году, 2,8 млн га посевных площадей, из них под зерновыми и зернобобовыми — 1,52 млн га. Сейчас засеяны уже 7% от необходимой площади.
Семенами республика обеспечена на 111%. А вот посевы сахарной свеклы на фоне массовых проблем с сахарными заводами сократились на 25%.
- На сегодня посеяно 126 тысяч га (7% от прогноза), в том числе яровых зерновых — на 104 тысяч га (10%).
- Высокие темпы посевной кампании у Заинского (3,5 тыс. га — 30%), Буинского (14,5 тыс. га — 23%), Азнакаевского (9,0 тыс. га — 15%) районов.
- За 10 лет в России площади под посевы ржи сократились в 10 раз, а вот Татарстан в этом году даже немного увеличил площади под эту культуру.
- С 2017 года продолжается новый проект по закладке интенсивных садов: в первый год заложили 49 га, в прошлом году — 163 га, в этом году планируется заложить в пределах 100 га.
- Плановая посадочная площадь картофеля в 2020 году — 5,3 тыс. га (на 0,4 тысячи гектаров меньше, чем в 2019 г.);
- Площадь под овощи в открытом грунте займет 2,7 тыс. га (+0,2 тыс. га к 2018 году).
О страховках и кредитах
Гибель озимых в 2019 году было решено компенсировать из федерального бюджета только по застрахованным площадям. В основном на территории республики работают три страховые компании — АО «Талисман», «РСХБ-Страхование», ООО «СК «Согласие». Так, АО «СО «Талисман» возместило по наступившему страховому событию в прошлом году 110 млн рублей.
- По результатам 2019 года сумма начисленной страховой премии — 245 млн рублей.
- 50% (100 млн рублей) страховых выплат возмещались из бюджета РТ, а 40% возмещались из стимулирующих выплат.
- В бюджете республики на 2020 год заложено на страхование посевов 100 млн рублей, по стимулирующим выплатам вопрос решается.
- Размер застрахованных площадей озимых культур под урожай 2020 года составляет 62 тыс. га (2%). План страхования яровых культур составит 170 тыс. га (6%).
- Ставка льготного кредитования для аграриев составляет от 1 до 5% годовых. Лимит для одного заемщика не более 600 млн рублей.
- На 17 апреля Минсельхоз РФ одобрил 143 заявки на 11,2 млрд рублей из 152 направленных
- По малым формам хозяйствования одобрено 82 заявки на 395 млн рублей.
- Выдано 121 одобренных кредитов на 9,1 млрд рублей
Фермерам рекомендовано развивать доставку
В условиях самоизоляции у фермеров меньше возможностей сбывать продукцию. Но Марат Зяббаров не видит в этом особой проблемы.
— Хорошей практикой по сдерживанию роста цен было проведение сельскохозяйственных ярмарок, но в целях недопущения распространения коронавируса мы их приостановили. Но ограничений не видим. «Агропарк» продолжает работать, все желающие туда продукцию поставляют. Правда, его ежедневная посещаемость снизилась с 6—7 тыс. человек до 1,5 тыс. человек. Но не надо сидеть и ждать, надо организовывать доставку. Компании покупают у фермеров продукцию и развозят по адресам, — посоветовал министр.
— Наша республика самодостаточна, в настоящее время мы в полном объеме обеспечены основными видами продовольствия за счет собственного производства. В настоящее время в торговых сетях продажи пришли в норму, продукции достаточно, ажиотажного спроса не наблюдается, — проинформировал Зяббаров.
- Татарстан на 100% обеспечен мясом, молоком, куриными яйцами, хлебной продукцией.
- В республике запасы сахарного песка и картофеля превышают потребности более чем в 3 раза.
- Запасы растительного масла выше потребностей более чем в 6 раз.
- По итогам марта в Татарстане один из самых доступных минимальный наборов продуктов питания, 4-е место в ПФО — 3,5 тыс. рублей.
- На первом месте в ценовом рейтинге оказалось сливочное масло — 481 рублей за кг.
- В марте социального хлеба республиканских товаропроизводителей на полках торговых сетей представлено было 94—97%, меньше всего в Татарстане собственного картофеля — 10%.
На заработки из города в село
Руководитель Минсельхозпрода сообщил, что «все нестандартные случаи во время режима самоизоляции решаются в ручном режиме». Вчера в министерстве запустили кол-центр для консультаций: 8-800-444-16-70.
— Сельхозпредприятиям рекомендована посменная организация труда, без личного контакта между бригадами, для того чтобы в случае наложения карантинных мер на одну бригаду вторая могла обеспечить функционирование предприятия, — пояснил Зяббаров.
Министерство совместно с Центром компетенций по развитию кооперации начало специальную кампанию — приобщать к сельхозпроизводству оставшееся без работы в период пандемии городское население. На сайте Минсельхоза РТ уже есть подборка из 650 вакансий. Среди востребованных специальностей — агрономы, трактористы, повара, сварщики, экономисты, слесари, инженеры, строители, разнорабочие, подсобные рабочие. Сейчас проводятся дистанционные видеособеседования. В Буинском районе даже есть первые трудоустроенные.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым