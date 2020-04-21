Журналисты находятся в зоне риска по заражению коронавирусом

Замминистра связи РФ Алексей Волин рассказал, что журналисты находятся в зоне риска во время пандемии коронавируса. COVID-19 уже подтвердился почти у 100 сотрудников СМИ, еще 500 журналистов находятся на карантине.

Недавно в Москве один из журналистов, заразившихся коронавирусной инфекцией, скончался, добавил на пресс-конференции чиновник.

Он сообщил, что в скором времени СМИ могут быть признаны одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Однако о прямой поддержке деньгами правительство пока не думает. Предлагается уменьшить количество лицензионных требований к телевизионным каналам и радиостанциям.

Региональным теле- и радиокомпаниям разрешат не вещать с 00.00 до 06.00. Кроме того, предлагается ослабить ряд контрольных мер, связанных с отправкой документов.