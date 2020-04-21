Новости общества

13:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жителя Казани оштрафовали за фейк о коронавирусе

12:12, 21.04.2020
Жителя Казани оштрафовали за фейк о коронавирусе

Жителя Казани привлекли к административной ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе. 27-летний казанец оставил фейковый комментарий на одной из страниц в социальных сетях.

Сообщается, что парень написал, будто количество зараженных и умерших от коронавируса умышленно укрывается властями. В качестве аргумента он привел якобы записи людей, которые лежат в инфекционной больнице, а в районах ставят неправильный диагноз.

Советский районный суд оштрафовал парня на 30 тысяч рублей.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров