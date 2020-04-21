Жителя Казани оштрафовали за фейк о коронавирусе

Жителя Казани привлекли к административной ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе. 27-летний казанец оставил фейковый комментарий на одной из страниц в социальных сетях.

Сообщается, что парень написал, будто количество зараженных и умерших от коронавируса умышленно укрывается властями. В качестве аргумента он привел якобы записи людей, которые лежат в инфекционной больнице, а в районах ставят неправильный диагноз.

Советский районный суд оштрафовал парня на 30 тысяч рублей.

