В Татарстане погибло 1,5% от всех озимых

В Татарстане посеяны озимые на площади более 400 тыс. га. Во время брифинга министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров оценил их состояние ка хорошее.

«Гибель озимых составит в пределах 7 тыс .га — 1,5 % от всей площади на сегодня», — отметил министр.

Всего на сегодня посеяно 126 тыс. га (7% от прогноза), в том числе яровые зерновые — 104 тыс. га (10%). Зяббаров отметил высокие темпы у Заинского (3,5 тыс. га — 30%), Буинского (14,5 тыс. га — 23%), Азнакаевского (9,0 тыс. га — 15%) районов.

Ранее Зяббаров рассказал, что в Татарстане начались работы по внесению удобрений по мерзлой почве для ослабленных после теплой зимы озимых.