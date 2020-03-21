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В Татарстане аграрии начали подкармливать ослабленные озимые

11:29, 21.03.2020
В Татарстане аграрии начали подкармливать ослабленные озимые
Фото: gtrk-kostroma.ru

Министр сельского хозяйства Марат Зяббаров рассказал, что в Татарстане начали работы по внесению удобрений по мерзлой почве для ослабленных после теплой зимы озимых.

Часть районов уже выборочно приступили к подкормке. Ранняя подкормка является экономически оправданным агроприемом, особенно на участках с ослабленными озимыми культурами, заявил министр.

Ранее аномально теплая и практически бесснежная зима в России создала серьезные проблемы для аграриев — пострадали озимые.

Общество Татарстан
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