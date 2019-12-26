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Moody's по деловым причинам отозвало рейтинги КАМАЗа

14:10, 26.12.2019
Moody's по деловым причинам отозвало рейтинги КАМАЗа
Фото: realnoevremya.ru

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги автоконцерна КАМАЗ на уровне В1 с «негативным» прогнозом.

Также был снят рейтинг вероятности дефолта на уровне В1-PD, говорится в сообщении на сайте раскрытия информации.

Отзыв агентство объяснило причинами делового характера.

25 декабря КАМАЗ объявил, что расторгает соглашение о присвоении рейтингов с международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service по собственной инициативе, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ примет участие в пилотном проекте по внедрению цифровых паспортов в компании в 2020 году.

ПромышленностьМашиностроениеЭкономика Татарстан
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