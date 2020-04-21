Рустам Минниханов поздравил муниципальные власти с Днем местного самоуправления

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Рустам Минниханов опубликовал обращение по случаю Дня местного самоуправления. Он поздравил всех работников местного самоуправления, депутатов, общественных активистов и ветеранов и напомнил, что уровень взаимодействия власти и общества являются залогом развития республики, стабильности и прогресса.

«Сегодня в Татарстане многое делается для обеспечения достойной жизни граждан, поступательного развития территорий, вовлечения широких масс населения в решение актуальных задач. Значительный уровень экономического развития и общественного согласия в республике позволяет нам реализовывать около пятидесяти социальных программ, направленных на обеспечение высокого качества жизни. И мы обязательно продолжим эту работу.

Одной из основных задач местного самоуправления, как наиболее близкого к гражданам уровня публичной власти, была и остается работа с населением. Особую актуальность это приобретает в условиях борьбы с эпидемией коронавируса, которая требует от всех нас выдержки и высокого профессионализма, повсеместной мобилизации сил по поддержке граждан и хозяйствующих субъектов, выверенности и оперативности в принятии решений. Уверен, общими усилиями мы справимся с этой коварной угрозой и сумеем минимизировать ее последствия», — гласит обращение президента РТ.

