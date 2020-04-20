Капитан «Нефтехимика» Шарипзянов женился во время самоизоляции

Защитник и капитан «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов расписался со своей женой Виолеттой в местном ЗАГСе. Пресс-служба нижнекамского клуба поздравила молодоженов.

Хоккеист и его жена выполнили все меры предосторожности связанные с самоизоляцией и провели свадебную церемонию в масках и с ограниченным кругом лиц.

«Поздравляем молодоженов с этим прекрасным и важным событием в их жизни! Желаем счастья, любви, много здоровых, как папа, и красивых, как мама, детей!», — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что ранее Дамир и Виолетта Шарипзяновы в конце февраля провели обряд бракосочетания по мусульманским законом, прочитав никах.