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Капитан «Нефтехимика» Шарипзянов женился во время самоизоляции

21:33, 20.04.2020
Капитан «Нефтехимика» Шарипзянов женился во время самоизоляции
Фото: twitter.com/HCNeftekhimik68

Защитник и капитан «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов расписался со своей женой Виолеттой в местном ЗАГСе. Пресс-служба нижнекамского клуба поздравила молодоженов.

Хоккеист и его жена выполнили все меры предосторожности связанные с самоизоляцией и провели свадебную церемонию в масках и с ограниченным кругом лиц.

«Поздравляем молодоженов с этим прекрасным и важным событием в их жизни! Желаем счастья, любви, много здоровых, как папа, и красивых, как мама, детей!», — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что ранее Дамир и Виолетта Шарипзяновы в конце февраля провели обряд бракосочетания по мусульманским законом, прочитав никах.

СпортХоккейОбщество Татарстан
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