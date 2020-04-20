В Нижнекамске жителям дома пришли платежки на 40 тысяч рублей — видео

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В Нижнекамске жильцы многоквартирного доима получили завышенные счета за ЖКУ. Резкий скачок обеспечила графа «Отопление», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Жительница дома Эльвина Зарипова рассказала, что по платежке должна была заплатить почти 40 тысяч рублей, из них 30 тысяч за отопление. Другие жильцы дома также получили более высокие квитанции. Самая крупная сумма — 43 тысячи рублей.

В Управляющей компании предположили, что такая высокая плата определена из-за неисправности счетчиков. Коммунальщики обещают провести перерасчет в следующем месяце.