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Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 76 рублей

18:34, 20.04.2020
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 76 рублей

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 72—76 рубля за доллар.

Основный фактором, влияющим на рынки и на рубль в том числе, остается распространение коронавирсуса. Также на рубль продолжает влиять ситуация вокруг цен на нефть. Решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ не способствовало закреплению цен выше 30$ за баррель в условиях сокращения спроса.

В пятницу 17 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о вероятности снижения ключевой ставки в ближайшее заседание в эту пятницу. Для отечественной валюты это служит негативным фактором, поскольку снизит доходность финансовых активов в рублях.

АналитикаЭкономикаФинансыБюджетБанки
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