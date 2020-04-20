Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 76 рублей

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 72—76 рубля за доллар.

Основный фактором, влияющим на рынки и на рубль в том числе, остается распространение коронавирсуса. Также на рубль продолжает влиять ситуация вокруг цен на нефть. Решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ не способствовало закреплению цен выше 30$ за баррель в условиях сокращения спроса.

В пятницу 17 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о вероятности снижения ключевой ставки в ближайшее заседание в эту пятницу. Для отечественной валюты это служит негативным фактором, поскольку снизит доходность финансовых активов в рублях.