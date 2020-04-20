Минздрав: в России более 700 пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

На сегодня в больницах России находятся более 700 тяжелых больных с COVID-19, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

«Мы видим, что на сегодняшний день количество тяжелых больных (...) более 700, это те, которые наблюдаются и требуют повышенного внимания в реанимации», — заявил глава Минздрава в интервью «России 24» в понедельник.

По его словам, все тяжелые больные находятся на учете в созданном специальном федеральном консультативном центре.

По данным оперативного штаба, на понедельник в РФ зарегистрирован 47 121 случай заражения коронавирусной инфекцией во всех регионах РФ. В Татарстане за сутки выявлены 39 новых случаев.