Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды только по привилегированным акциям

Совет директоров «Татнефти» предложил акционерам не выплачивать остатки дивидендов по итогам 2019 года по обыкновенным акциям. А вот по привилегированным акциям рекомендовано направить по 1 рублю на бумагу.

Таким образом, компания может доплатить 147,5 млн рублей.

«При принятии решения в отношении дивидендов по итогам 2019 года Совет директоров учитывал текущую ситуацию на рынке нефти и нефтепродуктов, которая связана со значительным снижением спроса на фоне карантинных мероприятий по всему миру, что влияет на прогноз свободного денежного потока, являющегося источником выплаты дивидендов, а также необходимость мобилизации финансовых ресурсов для обеспечения нормальной деятельности Компании в сложившихся условиях», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Напомним, что «Татнефть» уже выплачивала дивиденды за 2019 год по итогам первого полугодия и за III квартал. В сумме акционеры уже получили 150 млрд рублей, то есть 100% чистой прибыли за три квартала.