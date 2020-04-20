В РЖД отменили три поезда из Казани на Черное море

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В РЖД отменили 76 дополнительных поездов, вводившихся летом для путешествий россиян на юг. Среди них маршруты из Казани в Анапу, Новороссийск и Адлер.

Поезд №491/492 сообщением Казань — Адлер отменяется отправлением из Казани с 12 июня по четным числам, из Адлера — с 14 июня по четным числам.

Поезд №509/510 сообщением Казань — Новороссийск отменяется отправлением из Казани с 6 июня по четным числам, из Новороссийска с 9 июня по нечетным числам.

Поезд №515/516 сообщением Ижевск/Казань — Анапа отменяется отправлением из Ижевска с 8 июня по четным числам, из Анапы с 11 июня по нечетным числам.

Отменяются и беспересадочные вагоны из Казани до Адлера, с 8 апреля до 12 декабря, из Адлера — с 10 апреля по 12 декабря, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ранее в РЖД отменили еще несколько маршрутов дальнего следования. В том числе был отменен фирменный поезд «Премиум», соединяющий Казань и Москву.