Слуцкий поздравил болельщиков «Рубина» с днем рождения клуба

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поздравил болельщиков с днем рождения казанского клуба. Сегодня футбольный клуб отмечает 62-летие со дня основания.

«Поздравляю вас с днем рождения клуба. К сожалению, мы не можем отпраздновать это событие вместе. Сейчас такое время, что мы не можем делать прогнозы, когда мы сможем встретиться и посмотреть друг другу в глаза. Порадовать друг друга чем-либо: мы — результатом, вы — прекрасным болением.

Но вы должны знать, что в любом случае мы с нетерпением ждем встречи с вами, потому что вы — самое главное, что есть у клуба, и мы безумно скучаем. Еще раз с днем рождения!» — заявил Слуцкий.



Годом основания казанской футбольной команды считается 1958 год. Клуб, носивший тогда название «Искра», дебютировал в 1-й зоне класса «Б» чемпионата СССР против «Спартака» из Херсона (Украина).

Сейчас в истории «Рубина» насчитывается более двух тысяч официальных матчей в различных турнирах. За всю свою историю казанский клуб дважды выигрывал чемпионат России, один раз Кубок страны, а также Суперкубок России. Все титулы были завоеваны под руководством тренерского штаба Курбана Бердыева.

Слуцкий возглавил казанский «Рубин» в конце 2019 года. Под его руководством клуб успел сыграть три матча в РПЛ, набрав в них 4 очка. Казанцы сыграли вничью с «Тамбовом», проиграли в домашней встрече «Крыльям Советов», а в последнем перед перерывом туре обыграли тульский «Арсенал».