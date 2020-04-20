Сериал «Зулейха открывает глаза» покажут полностью

Казанская писательница Гузель Яхина выразила мнение, что телеканал «Россия-1» покажет сериал «Зулейха открывает глаза» до конца.

«По-моему, очень здорово, что на канале «Россия», на государственном канале, вышел фильм о раскулачивании, что в этом фильме называются цифры раскулаченных в первой же серии и что мы видим, конечно, и историю частную, маленькую, и историю трагедии всего крестьянства», — сказал она в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По ее словам, критика в Татарстане ее закалила.

«Это были в основном обвинения такого, националистического толка. Уровень был не очень высок. Скажем, в качестве аргумента один из критиков уважаемых приводит то, что роман не могла написать женщина, потому что у нее просто бы не хватило на это ума. То есть уровень был достаточно невысокий, но при этом уровень агрессии был высокий», — отметила Яхина.

Напомним, ранее политическая партия «Коммунисты России» потребовала прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза». Автор книги, по которой сняли кинокартину, Гузель Яхина заявила, что не намерена вступать в перепалку с критиками.