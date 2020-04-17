Новости общества

12:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Яхина ответила на призывы прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза»

10:15, 17.04.2020 2
Яхина ответила на призывы прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза»
Фото: realnoevremya.ru

Писательница Гузель Яхина заявила, что не намеревается дискутировать с критиками сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по ее одноименной книге.

«Я бы не хотела вступать в дискуссию, отвечать на все, что прозвучало. Я все уже сказала и в предыдущих интервью, а самое главное — в книге», — заявила она ТАСС.

Напомним, ранее политическая партия «Коммунисты России» потребовала прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза». А актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль, рассказала об оскорблениях и проклятиях, которые она получает после выхода киноленты на экраны.

ОбществоИсторияКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:45
    Как с цепи все сорвались, ей богу. Это всего лишь кино, перестаньте свои обветшавшие комплексы всякий раз вытаскивать из небытия и навешивать ярлыки!
    А так называемым коммунистам России приспичело попиариться на антисталинском, якобы, материале сериала. Туда же...в святые записались. Покаяться перед народом за все сотворенные руками таких, как Игнатов, его начальники, злодеяния не приходит в голову? Не морочьте людям голову, успокойтесь уже, кому нужны ваши стенания. Особенно на фоне того, что сейчас творится. А то напоминаете Моську, что лает из подворотни на слона.
    Согласна с комментами в главном: фильм сильно проигрывает в сравнении с романом. А ведь он читается, как готовый сценарий, как можно было его так испортить, даже опошлить.
    Жаль, ожидания не оправдались...
    Ответить
  • Анонимно 11:22
    Скандалы во всем , в кино , на эстраде , в театрах . Это один из способов привлечь внимание , гадость , мерзость ,пакость все идет в ход .Время гадостное , а может гадость во времени . Нету созидательного труда в обществе , трудягу втоптали в грязь . Вот вся мерзость в купе со СМИ и куражится на просторах страны .
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров