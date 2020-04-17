Яхина ответила на призывы прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза»

Писательница Гузель Яхина заявила, что не намеревается дискутировать с критиками сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по ее одноименной книге.

«Я бы не хотела вступать в дискуссию, отвечать на все, что прозвучало. Я все уже сказала и в предыдущих интервью, а самое главное — в книге», — заявила она ТАСС.

Напомним, ранее политическая партия «Коммунисты России» потребовала прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза». А актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль, рассказала об оскорблениях и проклятиях, которые она получает после выхода киноленты на экраны.

