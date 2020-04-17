Яхина ответила на призывы прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза»
Писательница Гузель Яхина заявила, что не намеревается дискутировать с критиками сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по ее одноименной книге.
«Я бы не хотела вступать в дискуссию, отвечать на все, что прозвучало. Я все уже сказала и в предыдущих интервью, а самое главное — в книге», — заявила она ТАСС.
Напомним, ранее политическая партия «Коммунисты России» потребовала прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза». А актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль, рассказала об оскорблениях и проклятиях, которые она получает после выхода киноленты на экраны.
комментарии
А так называемым коммунистам России приспичело попиариться на антисталинском, якобы, материале сериала. Туда же...в святые записались. Покаяться перед народом за все сотворенные руками таких, как Игнатов, его начальники, злодеяния не приходит в голову? Не морочьте людям голову, успокойтесь уже, кому нужны ваши стенания. Особенно на фоне того, что сейчас творится. А то напоминаете Моську, что лает из подворотни на слона.
Согласна с комментами в главном: фильм сильно проигрывает в сравнении с романом. А ведь он читается, как готовый сценарий, как можно было его так испортить, даже опошлить.
Жаль, ожидания не оправдались...