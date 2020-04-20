Новости общества

13:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Mercedes отзывает почти 500 машин в России

11:52, 20.04.2020
Mercedes отзывает почти 500 машин в России
Фото: realnoevremya.ru

Mercedes отзывает 489 машин E, S, G и AMG GT классов из России из-за возможных проблем с маслопроводом турбокомпрессора.

Отзыву подлежат автомобили, изготовленные с мая 2018 по апрель 2019 года.

«Причина отзыва транспортных средств: эластомерный материал подводящего маслопровода турбокомпрессора может не соответствовать спецификации», — говорится в сообщении Росстандарта.

ОбществоАвтоБизнесТранспорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров