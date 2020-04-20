Mercedes отзывает почти 500 машин в России
Mercedes отзывает 489 машин E, S, G и AMG GT классов из России из-за возможных проблем с маслопроводом турбокомпрессора.
Отзыву подлежат автомобили, изготовленные с мая 2018 по апрель 2019 года.
«Причина отзыва транспортных средств: эластомерный материал подводящего маслопровода турбокомпрессора может не соответствовать спецификации», — говорится в сообщении Росстандарта.ОбществоАвтоБизнесТранспорт
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