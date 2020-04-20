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В Челнах разрешили работать мастерским по ремонту обуви

11:40, 20.04.2020
В Челнах разрешили работать мастерским по ремонту обуви
Фото: pxhere.com

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на заседании антикризисного штаба разрешил вернуться к работе мастерским по ремонту обуви.

«Вы работаете в той сфере, которая обеспечивает жизнедеятельность города. Босиком же нельзя по городу ходить. Считаю, что вы можете и должны работать. Работайте спокойно. Ваша гражданская позиция мне импонирует. Так держать!» — передают «Челнинские известия» слова градоначальника.

Кроме того, он обещал рассмотреть вопрос о разрешении работы салонов сотовой связи и ремонта техники.

Напомним, с сегодняшнего дня в Татарстане официально разрешили работу парикмахерских.

ОбществоВласть Татарстан
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