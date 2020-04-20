В Челнах разрешили работать мастерским по ремонту обуви

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на заседании антикризисного штаба разрешил вернуться к работе мастерским по ремонту обуви.

«Вы работаете в той сфере, которая обеспечивает жизнедеятельность города. Босиком же нельзя по городу ходить. Считаю, что вы можете и должны работать. Работайте спокойно. Ваша гражданская позиция мне импонирует. Так держать!» — передают «Челнинские известия» слова градоначальника.



Кроме того, он обещал рассмотреть вопрос о разрешении работы салонов сотовой связи и ремонта техники.

Напомним, с сегодняшнего дня в Татарстане официально разрешили работу парикмахерских.