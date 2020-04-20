АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева направила письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением комплекса мер поддержки в условиях пандемии в сфере рынка труда и занятости.

Так, в документе предлагается приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ для получения ими пособий по безработице. Как отметили в письме, данная мера реализуется в Португалии. На время пандемии 580 тыс. мигрантов приравняли к гражданам страны.

Также в части помощи мигрантам предлагается организовать их подготовку к работе на высвобождающихся рынках и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры. Для этого агентство предлагает запустить перераспределение средств нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», передает ТАСС.