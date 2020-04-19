Большинство новых заболевших заразились коронавирусом в Татарстане — оперштаб

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в РТ раскрыл подробности по новым заболевшим. Среди инфицированных есть двое детей. При этом завозными случаями являются всего три, остальные — близкие контакты с инфицированными.

Возрастные группы заболевших:

до 18 лет — 2;

от 18 до 30 — 5;

от 30 до 50 — 9;

от 50 до 60 — 7;

от 60 до 70 — 6;

от 70 до 80 — 1;

от 80 до 90 — 1.

У большинства заболевших (26 человек) диагностирована легкая или бессимптомная форма течения болезни, они проходят лечение на дому. Однако пятеро госпитализированы в больницы в состоянии средней тяжести. Это жители Казани (восемь человек), Челнов (17 человек), Тюлячинского района (два человека) и по одному в Аксубаевском, Менделеевском, Сабинском, Тукаевском и Тюлячинском районах.



Всего на 19 апреля в Татарстане зарегистрирован 191 случай заболевания. 28 человек выздоровели, 163 находятся под наблюдением врачей.

