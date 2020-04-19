Большинство новых заболевших заразились коронавирусом в Татарстане — оперштаб
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в РТ раскрыл подробности по новым заболевшим. Среди инфицированных есть двое детей. При этом завозными случаями являются всего три, остальные — близкие контакты с инфицированными.
Возрастные группы заболевших:
до 18 лет — 2;
от 18 до 30 — 5;
от 30 до 50 — 9;
от 50 до 60 — 7;
от 60 до 70 — 6;
от 70 до 80 — 1;
от 80 до 90 — 1.
У большинства заболевших (26 человек) диагностирована легкая или бессимптомная форма течения болезни, они проходят лечение на дому. Однако пятеро госпитализированы в больницы в состоянии средней тяжести. Это жители Казани (восемь человек), Челнов (17 человек), Тюлячинского района (два человека) и по одному в Аксубаевском, Менделеевском, Сабинском, Тукаевском и Тюлячинском районах.
Всего на 19 апреля в Татарстане зарегистрирован 191 случай заболевания. 28 человек выздоровели, 163 находятся под наблюдением врачей.
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