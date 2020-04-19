Режиссер клипа об «обнулении» президента попал в шорт-лист Berlin Music Video Awards
Режиссер клипа группы «Аигел» Анджей Гавриш попал в шорт-лист Berlin Music Video Awards в номинации «Best Director» с клипом «You're Born».
Напомним, что клип стал неким предсказанием об обнулении президентских сроков, предложенными в государственной думе. По сюжету постаревший президент окунается в освященную батюшкой прорубь и выныривает молодым.Общество Татарстан
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