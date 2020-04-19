Бывший гендиректор ОЭЗ «Иннополис» заразился коронавирусом

Фото: сайт правительства региона

Экс-гендиректор ОЭЗ «Иннополис», а ныне заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусом. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин.

Как передает «РИА Новости», Носов занимался вопросами обеспечения Нижегородской области медицинским оборудованием, средствами защиты и медикаментами. Он был инфицирован в Москве, куда его перевели для оперативной работы с федеральными властями.

По словам главы региона Глеба Никитина, заболевание проходит в легкой форме.