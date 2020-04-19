Школьникам Пестречинского района раздали планшеты от президента РТ

Старшеклассники из многодетных малообеспеченных семей получили планшеты для дистанционного обучения от президента РТ Рустама Минниханова. Планшеты передали четырем ученикам, которые в этом году сдают ОГЭ и ЕГЭ.

Сообщается, что у этих ребят не было технической возможности для дистанционного обучения. Учащиеся получают технику в безвозмездное пользование, а по окончании учебного года возвращают в школьное учреждение, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что свыше тысячи старшеклассников из малообеспеченных семей в Татарстане нуждаются в планшетах.

