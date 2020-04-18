Татарстанцы рассказали, как готовятся к Пасхе — видео
Православные жители Татарстана совершают последние приготовления к Пасхе, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Так, сегодня в магазинах казанцы чаще всего брали яйца и творог. Некоторые предпочитают печь кулич сами.
А праздничный хлеб, испеченный в пекарнях, освещает священнослужитель. Однако освятить пасхальные дары можно и самостоятельно — благословение на это дал патриарх Кирилл.
Сейчас все храмы закрыты для прихожан, однако подготовка к Пасхе там продолжается. Ровно в 23:30 начнется трансляция службы из Благовещенского собора в казанском Кремле. Посмотреть ее можно на телеканале ТНВ.Общество Татарстан
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