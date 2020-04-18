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Минниханов снова обратился к татарстанцам в связи с коронавирусом

13:21, 18.04.2020
Минниханов снова обратился к татарстанцам в связи с коронавирусом
Фото: Реальное время

Президент Татарстана заявил, что республика полностью готова к борьбе с новым типом коронавирусной инфекции, однако успешность подготовки зависит от татарстанцев.

Минниханов рассказал, что в медучреждениях развернуто достаточное количество инфекционных коек, имеется запас аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако пика заболеваемости республика еще не прошла.

«От Москвы волна уходит в другие регионы. Поэтому, к сожалению, мы пока не можем ослабить наши ограничительные меры. Я официально обращаюсь к жителям Татарстана — это всё делается во благо вашего здоровья и здоровья ваших близких. Прошу всех татарстанцев отнестись с пониманием», — цитирует пресс-служба президента РТ

Ранее Минниханов заявил, что главы районов несут персональную ответственность в борьбе с коронавирусом.

Общество Татарстан
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