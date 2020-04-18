Президент РТ: «Главы районов несут персональную ответственность в борьбе с коронавирусом»

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Рустам Минниханов на субботнем совещании обратился к главам районов о необходимости организовать четкую работу всех структур, задействованных в борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул. что чиновники отвечают за свои территории.

«Я персонально отвечаю по республике перед главой государства. Все федеральные, республиканские и муниципальные службы будут выполнять указания, формируемые нашим правительством. А главы районов несут персональную ответственность по своим территориям», — сказал Минниханов.

По словам президента РТ, республика может выйти из ситуации «с минимальными потерями». Однако важна дисциплина на всех уровнях.

«Будут какие-то ограничения и сложности. Но придется потерпеть», — заключил президент РТ.

Ранее Минниханов поручил отслеживать изменения цен на продукты.