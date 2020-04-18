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В оперштабе по борьбе с коронавирусом опровергли новый фейк

10:34, 18.04.2020 1
В оперштабе по борьбе с коронавирусом опровергли новый фейк

Оперштаб по борьбе с коронавирусом предупредил о новом фейке. На этот раз в мессенджерах распространяют недостоверную информацию о подготовке к «облавам» против нарушителей самоизоляции.

«В Татарстане с 20 апреля начнутся массовые облавы на нарушителей самоизоляции, установленной указом о режиме повышенной готовности», — говорится в фейковом сообщении, якобы выпущенном главой республики. Кроме этого указывается, якобы прежде выданные пропуска теряют силу, а для оформления пропуска необходимо указывать номер и серию паспорта.

В оперштабе подчеркивают, что необходимо доверять только официальной информации. Отправка персональных данных на неизвестные номера чревата последствиями.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:33
    У нас в Чистополе и без этого фейка регулярно проводят облавы перегородив улицу и проверяя всех подряд, создавая огромные пробки.
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