При пропорциональном сокращении добычи «Татнефти» придется урезать ее на 0,1 млн баррелей в сутки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

России предстоит сократить добычу нефти на 1,9 млн баррелей в сутки. Если сокращение будет проводиться пропорционально объемам добычи, то «Татнефти» придется снизить показатель на 0,1 млн баррелей в сутки.

Больше всего нефти в России добывает «Роснефть» — 38,2% общей добычи в 2019 году. В тех же условиях компании придется сократить добычу на 0,73 млн баррелей в сутки, пишут «Ведомости».

Сокращение добычи «Лукойла» должно упасть на 0,28 млн баррелей в сутки, «Сургутнефтегаза» — примерно на 0,2 млн баррелей в сутки, «Газпром нефти» — на 0,13 млн.

Как сообщает Financial Times (FT), пока российские нефтяники не могут договориться об условиях сокращения. Компании спорят и пытаются добиться послаблений за счет других участников рынка, чтобы защитить свои проекты.