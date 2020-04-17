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В Татарстане от коронавируса выздоровела одна беременная женщина

16:22, 17.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19

В Татарстане от коронавируса выздоровела одна беременная женщина, об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава республики Рустам Минниханов.

Так, из 144 пациентов с COVID-19 82 находятся в стационарах, 34 на амбулаторном лечении, 28 выздоровели, в том числе и беременная женщина.

Отметим, что точкой включения президента Татарстана на совещании являются резервные палаты, оборудованные всем необходимым для приема пациентов с COVID-19 на базе 7-й городской больницы в Казани.

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