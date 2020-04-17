Казанских врачей, работающих с больными COVID-19, разместят в отеле

В Казани 50 врачей, которые работают с больными COVID-19, разместят в гостиничном комплексе Suleiman Palace.

Сейчас там на безвозмездной основе уже поселились несколько медработников — предоставили номера для 16 врачей. Всего собственник отеля Suleiman Palace Сулейман Абунагимов готов предоставить 25 двухместных номеров.

Решение жить в отеле, а не дома приняли сами медицинские работники, передает мэрия Казани.