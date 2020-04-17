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Казанских врачей, работающих с больными COVID-19, разместят в отеле

15:39, 17.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Казанских врачей, работающих с больными COVID-19, разместят в отеле
Фото: kzn.ru

В Казани 50 врачей, которые работают с больными COVID-19, разместят в гостиничном комплексе Suleiman Palace.

Сейчас там на безвозмездной основе уже поселились несколько медработников — предоставили номера для 16 врачей. Всего собственник отеля Suleiman Palace Сулейман Абунагимов готов предоставить 25 двухместных номеров.

Решение жить в отеле, а не дома приняли сами медицинские работники, передает мэрия Казани.

ОбществоМедицина Татарстан
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