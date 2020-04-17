В Татарстане полицейские изъяли две тысячи литров антисептика

В Татарстане сотрудники полиции изъяли более двух тысяч литров незаконного антисептика.

Так, 16 апреля в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили индивидуального предпринимателя, у которого они под видом простых покупателей приобрели две бутыли с антисептическим средством объемом по 1 литру каждая.

Позже, в ходе осмотра, оперативники изъяли два резервуара с жидкостями объемом 1 тыс. литров, 167 баллонов объемом 5 литров, 31 канистру объемом 5 литров, 172 флакона с жидкостью объемом 250 мл и 32 флакона объемом 250 мл без каких-либо маркировочных данных. Общий объем изъятой жидкости составил 2841 литр.

Всю жидкость отправили для проведения исследований в ГБУ «Татэкспертцентр», по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщили в оперштабе республики.