Госдума разрешила российским регионам кредитовать друг друга

Госдума разрешили регионам давать друг другу кредиты. Законопроект, позволяющий регионам выдавать кредиты сроком до трех лет, принят в третьем, окончательном чтении.

Кроме этого, законопроект предусматривает снятие ограничений на выпуск облигаций субъектами, у которых нет достаточного кредитного рейтинга. В Госдуме считают, что поправки позволят регионам иметь больше возможностей для развития экономики, передает «Коммерсант».

Ранее Владимир Путин предложил сенсационную меру поддержки бизнеса в условиях коронавирусной пандемии.

