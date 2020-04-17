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Госдума разрешила российским регионам кредитовать друг друга

12:59, 17.04.2020
Госдума разрешила российским регионам кредитовать друг друга

Госдума разрешили регионам давать друг другу кредиты. Законопроект, позволяющий регионам выдавать кредиты сроком до трех лет, принят в третьем, окончательном чтении.

Кроме этого, законопроект предусматривает снятие ограничений на выпуск облигаций субъектами, у которых нет достаточного кредитного рейтинга. В Госдуме считают, что поправки позволят регионам иметь больше возможностей для развития экономики, передает «Коммерсант».

Ранее Владимир Путин предложил сенсационную меру поддержки бизнеса в условиях коронавирусной пандемии.

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