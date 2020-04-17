В системе СМС-пропусков в Татарстане зарегистрировался миллионный пользователь

В системе СМС-пропусков в Татарстане, позволяющих покинуть место изоляции на время, зарегистрировался миллионный пользователь.

По состоянию на 16 апреля зарегистрировались в системе 1 003 370 жителей республики. А количество выданных пропусков приближается к отметке в 4 млн.

Как и прежде, самой востребованной причиной для выхода остается цель 6 — поездка на дачу/возвращение с дачи. Для этой цели выдали 2 млн пропусков, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появились четыре новые цели для оформления СМС-пропуска.

