«Салават Юлаев» вновь обыграл «Йокерит» в финале виртуального плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» второй раз подряд обыграл «Йокерит» в финальной серии виртуального плей-офф КХЛ.

Болельщики уфимской команды набрали в этот раз 48 540 голосов, опередив своих финских коллег на почти 16 тысяч баллов. Таким образом, «Салават Юлаев» повел в серии до четырех побед со счетом 2:0.

Сегодня состоится третий поединок между этими командами в рамках финала плей-офф.

Напомним, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустила виртуальный розыгрыш плей-офф, где болельщики сами выберут победителя Кубка Гагарина.

В соцсетях лиги каждодневно проходят матчи плей-офф в формате голосования подписчиков. Победителем в них признают ту команду, которая наберет больше всего голосов болельщиков.