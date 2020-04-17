Казанская писательница Радмила Хакова снялась для проекта бренда NNedre

Писательница Радмила Хакова попала в фотопроект Facetime Girls, запущенный брендом Нелли Недре NNedre. В этом проекте девушки, живущие по всему миру, показали, как они проводят время на самоизоляции.

Хакова снялась на фоне своего рабочего места.

Кроме нее в проект попали преподаватель майндфулнес из Германии Лена Ридель, арт-консультант из Израиля Соня Шапкина, инженер из Турции Анастасия Куликова, художник из Нидерландов Лилия Луганская, основатель проекта «Онипожратьлюбят» Ксения Дубяго, пишет sobaka.ru.

Напомним, что Радмила Хакова известна в Татарстане как автор книги «147 свиданий. Как я искала себе пару и что из этого вышло». Многие патриархально настроенные активисты осуждали ее за аморальность. Также на писательницу обрушивалась критика после того, как она поддержала казанский бренд «Сухая река», выпустивший линию одежды с названиями местных бандитских группировок.