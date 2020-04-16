Казанское танковое училище посетили военные-«ходоки» — видео

Группа военных, вышедшая на лыжах из Хабаровска в Москву, добралась до Казани. От Екатеринбурга «ходоки» передвигались на велосипедах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Эту акцию военнослужащие проводят в честь 75-летия Победы. Они повторяют подвиг дальневосточных офицеров, прошедших из Амурской области до Москвы во время Великой Отечественной войны за 120 дней.

«Первую часть мы шли на лыжах, на снегоходах в сцепке, потом пересели на квадроциклы. И пеший марш был», — рассказал один из участников перехода Анатолий Рудник.