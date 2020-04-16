Минниханов второй раз отклонил проект офисного здания в историческом центре Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание межведомственной Комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.

На комиссии были рассмотрены 11 объектов, строительство которых планируется в Казани, в том числе жилой комплекс на пересечении улиц Павлюхина и Шаляпина и многофункциональный комплекс с жилым домом, объектами обслуживания на первом этаже, офисным зданием и встроенными парковками на улице Спартаковской. Оба проекта были одобрены, но Минниханов призвал обратить особое внимание на внешний вид здания на Павлюхина, который должен соответствовать окружающей застройке.

Также главный архитектор Свияжского музея-заповедника Павел Тиняев представил два эскиза — комплекс зданий многофункционального центра на улице Успенской и реконструкцию жилого дома на улице Никольской, которые были одобрены, сообщает пресс-служба президента РТ.

Был вновь рассмотрен проект офисного здания на улице Гоголя, 8, он уже поступал на рассмотрение комиссии при президенте РТ, но был отклонен. При втором рассмотрении Рустам Минниханов рекомендовал отклонить новый вариант и заново его проработать.

