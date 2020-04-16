В Челнах зафиксировали рекордное число обращений в службы занятости среди других городов РФ

Набережные Челны стали лидером среди российских городов по росту обращений в службы занятости. Число поисков в автограде выросло в 7,3 раза.

Для сравнения: в Москве поиски центров занятости увеличились в 4,8 раза, в Санкт-Петербурге — в 3,1, в Екатеринбурге — в 3,7, в Новосибирске — в 3,9 раза, привел данные сервис «2ГИС».

Так, в компании зафиксировали увеличение интереса к службам занятости в Челнах аж на 625%, в Казани — на 247%.

По данным «2ГИС», с конца марта по 12 апреля россияне стали чаще искать с помощью справочника службы занятости. В прошлом году в аналогичный период времени пользователи искали данную информацию в среднем 3,2 тыс. раз в день. В этом году число приблизилось к 10 тыс.

Число обращений в центры занятости растет третью неделю подряд, отметили в пресс-службе компании.



Ранее «2ГИС» разработал математическую модель, которая показывает, как распространялся бы коронавирус в ряде российских городов при двух сценариях.

