Путин поручил кабмину анализировать эффективность мер регионов по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил правительству анализировать эффективность мер, принятых регионами по борьбе с пандемией коронавируса, и направлять им рекомендации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

Это поручение содержится в перечне поручений по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в регионах РФ.

Руководители субъектов РФ должны при разработке ограничительных мер для борьбы с вирусом исходить из необходимости поддержки устойчивого развития экономики регионов при безусловном приоритете обеспечения защиты жизни и здоровья людей. Также они должны до 20 апреля направить в кабмин, рабочую группу Госсовета и администрацию президента информацию об уже принимаемых мерах и предложения о дополнительных шагах в этой сфере, передает пресс-служба Кремля.