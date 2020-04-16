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Промышленность

В Татарстане начали работать шесть линий по выпуску масок

11:35, 16.04.2020

В Татарстане начинают работать шесть линий по выпуску масок, они будут производить до 15 млн штук в год, сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Кроме того, «Татнефть» в сжатые сроки организовала производство антисептика на базе «ТАНЕКО». Компания уже получила сертификат и начала снабжать лечебные учреждения этим антисептиком.

ПромышленностьОбществоВластьМедицина Татарстан
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