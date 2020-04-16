Казанские улицы, остановки и переходы моют антисептиком
Чистота — залог здоровья
Каждый день сотрудники городских коммунальных служб в Казани выходят на трудовую вахту и моют общественные места. Если обычно в это время года поливальные машины просто отмывают асфальт от пыли и грязи, то сейчас, вот уже вторую неделю, все доступные поверхности в городе дезинфицируют с использованием антисептика — средства «Дезгран». Он представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до прозрачного цвета. Это антимикробное средство широкого спектра действия, представляющее собой 35%-ный раствор тетраметилендиэтилентетрамина в воде. Обычно им обрабатывают лечебные учреждения, школы, лаборатории, заведения общественного питания.
Теперь, в режиме защиты от эпидемии, антисептик начали использовать более масштабно: его заливают в поливальные машины, которые отправляются на маршруты по самым проходимым улицам города.
Моют не только асфальт, но и остановки общественного транспорта (даже крыши!), и перила, и подземные переходы, и ограждения. Стараются обработать все поверхности, до которых теоретически может дотронуться человек, передвигаясь по городу.
В мэрии рассказывают, что на обработку одного подземного пешеходного перехода уходит примерно полчаса. Автобусную остановку моют быстрее — минут за 15—20. Вчера в первый раз обработку прошли 160 остановок Вахитовского и Приволжского районов Казани. Асфальт и переходы моют дважды в день — утром и вечером. Со следующей недели, по словам управляющей МУП «Трест «Горводзеленхоз» Розы Заббаровой, улицы города начнут обрабатывать техническими средствами и шампунем.
Зачем это делается
По сообщениям ученых, опасность и широкое распространение коронавируса связано в том числе и с тем, что он долго сохраняет жизнеспособность во внешней среде. Вирус, чисто технически, не совсем живой организм: это кусочек генетического материала, заключенный в капсуле, который при попадании в подходящую среду начинает активно размножаться. Так вот, очень многие вирусы в неподходящей (как правило, внешней) среде погибают очень быстро (например, ВИЧ для этого хватает нескольких минут). А вот коронавирус нового типа сохраняет все свои вредоносные свойства до нескольких дней.
Именно с этим связаны призывы медиков тщательно мыть руки и желательно обувь, придя с улицы. Именно поэтому больницы и остальные присутственные места моют сверху донизу по нескольку раз в день. И именно с этой целью поливальные машины с антисептическим раствором каждый день выходят на улицы города: чтобы защитить жителей.
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