Казанские улицы, остановки и переходы моют антисептиком

Фото: Максим Платонов

Чистота — залог здоровья

Каждый день сотрудники городских коммунальных служб в Казани выходят на трудовую вахту и моют общественные места. Если обычно в это время года поливальные машины просто отмывают асфальт от пыли и грязи, то сейчас, вот уже вторую неделю, все доступные поверхности в городе дезинфицируют с использованием антисептика — средства «Дезгран». Он представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до прозрачного цвета. Это антимикробное средство широкого спектра действия, представляющее собой 35%-ный раствор тетраметилендиэтилентетрамина в воде. Обычно им обрабатывают лечебные учреждения, школы, лаборатории, заведения общественного питания.

Теперь, в режиме защиты от эпидемии, антисептик начали использовать более масштабно: его заливают в поливальные машины, которые отправляются на маршруты по самым проходимым улицам города.

Моют не только асфальт, но и остановки общественного транспорта (даже крыши!), и перила, и подземные переходы, и ограждения. Стараются обработать все поверхности, до которых теоретически может дотронуться человек, передвигаясь по городу.

В мэрии рассказывают, что на обработку одного подземного пешеходного перехода уходит примерно полчаса. Автобусную остановку моют быстрее — минут за 15—20. Вчера в первый раз обработку прошли 160 остановок Вахитовского и Приволжского районов Казани. Асфальт и переходы моют дважды в день — утром и вечером. Со следующей недели, по словам управляющей МУП «Трест «Горводзеленхоз» Розы Заббаровой, улицы города начнут обрабатывать техническими средствами и шампунем.

Зачем это делается

По сообщениям ученых, опасность и широкое распространение коронавируса связано в том числе и с тем, что он долго сохраняет жизнеспособность во внешней среде. Вирус, чисто технически, не совсем живой организм: это кусочек генетического материала, заключенный в капсуле, который при попадании в подходящую среду начинает активно размножаться. Так вот, очень многие вирусы в неподходящей (как правило, внешней) среде погибают очень быстро (например, ВИЧ для этого хватает нескольких минут). А вот коронавирус нового типа сохраняет все свои вредоносные свойства до нескольких дней.

Именно с этим связаны призывы медиков тщательно мыть руки и желательно обувь, придя с улицы. Именно поэтому больницы и остальные присутственные места моют сверху донизу по нескольку раз в день. И именно с этой целью поливальные машины с антисептическим раствором каждый день выходят на улицы города: чтобы защитить жителей.



1 / 27 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Ольга Плешкова, Людмила Губаева, фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова